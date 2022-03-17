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Российский Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям

Российский Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям

Министерство финансов России произвело выплату купонного дохода по еврооблигациям, такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году на $117,2 сроком 15 марта, направленное иностранному банку-корреспонденту днем ранее, исполнено.

"По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно", - отметили в ведомстве.

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