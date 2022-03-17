В Крыму продлили предупреждение о лавиноопасности

17 мар. 11:38

Предупреждение о лавиноопасности, которое было объявлено в горах Крыма в конце прошлой недели, продлили до воскресенья, 20 марта.

Республиканский МЧС рекомендует воздержаться от поездок в горы, ограничить проезд через Ангарский, Грушевский перевалы и гору Ай-Петри, а также горнолыжные склоны.

Уточняется, что погоду на полуострове определяет высотный высотный циклон, в тыл которого перемещается арктический воздух. "Циклон принес в Крым снег, в южных, восточных районах и в горах сильный снег, метель, усиление сильного северо-восточного ветра до 15-20 м/с, понижение ночных температур воздуха до 5-10 градусов мороза, дневных до 0-3 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на следующей неделе осадки постепенно прекратятся, морозы ослабеют: днем от 1 до 6 тепла, ночью – от 3 до 6 градусов мороза.