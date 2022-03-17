США поможет Европе с газом

17 мар. 11:31

Минэнерго США одобрило экспорт сжиженного природного газа из двух терминалов компании Cheniere Energy - Sabine Pass в штате Луизиана и Corpus Christi в Техасе, сообщает пресс-служба ведомства.

Cheniere Energy будет поставлять 2,038 млн кубометров в сутки в европейские страны. Ранее было разрешено экспортировать газ только в страны с соглашениями о свободной торговле — в Канаду, Мексику, Австралию и ряд стран Азии, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки.

"Американский СПГ является важной частью глобальной энергетической безопасности, а министерство энергетики стремится найти способы помочь союзникам и торговым партнерам с поставками топлива", - сказано в сообщении.