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ФАС проверяет крупнейших производителей сахара

ФАС проверяет крупнейших производителей сахара

Федеральная антимонопольная служба России проводит антикартельные проверки наиболее крупных производителей сахара, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Внеплановые выездные проверки устраиваются в отношении таких компаний, как ООО "Группа компаний "Русагро", ООО "Русагро-Центр" (структуры группы "Русагро"), ООО "Продимекс", ООО "ГК Доминант", ООО "Торговый Дом "Доминант" и ООО "ЧеховСахар", а также НКО "Cоюз сахаропроизводителей России", передает "Интерфакс".

Поводом для них стал взлет цен на сахар и необоснованного сокращение предложения на рынке.

Ранее сегодня стало известно о проверке участников рынка, включая производителей, ритейлеров и посредников, цель - предотвратить задержки отгрузки сахара в точки розничной торговли.

"Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями", - отметили в службе.

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