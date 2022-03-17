В России выявили еще 34,8 тыс случаев коронавируса

17 мар. 11:16

В России за минувшие сутки выявили 34 819 новых случаев коронавируса.

В Петербурге новых случаев 1 560, в Москве - 1 352, в Подмосковье - 512. В Краснодарском крае - 649, в Ставропольском крае - 264, в Крыму - 452, в Дагестане - 67, в Кабардино-Балкарии - 63, в Адыгее - 85, в Карачаево-Черкесии - 46, в Северной Осетии - 50, в Ингушетии - 27, в Чечне - 29.

Общее число случаев инфицирования в России достигло до 17 484 257.

Госпитализированы за сутки 5 008 человек, что на 15,8% меньше, чем накануне. Выздоровели за сутки на 112 614, с начала пандемии - 15 934 645. Умерли за сутки 561 пациент, за все время - 363 039.