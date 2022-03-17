Ответственный секретарь СПЧ прокомментировал возможность возвращения смертной казни в России

17 мар. 11:13

Отмена моратория на смертную казнь в России едва ли возможна, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте Александр Точенов, комментируя инициативу фракции ЛДПР в Госдуме о проведении такого референдума.

По его словам, политические партии вольны делать любые заявления и выдвигать любые предложения, прежде всего тогда, когда им необходимо поднимать рейтинги.

"Но я не думаю, что это произойдет… О референдуме есть процедуры, прописанные, как он организуется и проводится. Можно заявить что угодно, но организовать - это уже другой вопрос", - цитирует Точенова РИА Новости.