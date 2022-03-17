"Красная Поляна" признана лучшим горнолыжным курортом России

17 мар. 11:00

Кубанская "Красная Поляна" возглавила топ популярных горнолыжных курортов в 2022 году, - пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование сервиса бронирования.

Сочинский курортный поселок стал лучшим в рейтинге из восьми популярных направлений по итогам нынешнего зимнего сезона, помимо него, в число популярных курортов вошли озеро Банное в Башкирии, Самара, Абзаково, Шерегеш, Яровое и Манжерок, - передает "АиФ-Юг".

Средняя стоимость проживания на курорте в зимний сезон составляла от трех до десяти тысяч рублей, а средняя стоимость всего периода отдыха на 3-4 дня составила 11 тысяч рублей.

В нынешнем году стоимость отдыха на горнолыжных курортах снизилась на 38% в сравнении с показателем прошлого года, на 54% упал и спрос на него.