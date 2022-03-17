Российских студентов поддержат "молодежным кэшбеком"

17 мар. 10:55

"Единая Россия" предложила ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студентов в условиях санкций, сообщает пресс-служба партии.

"ЕР предлагает ввести "молодежный кэшбек". Это значит, что вычет НДФЛ за летнюю подработку студентов и школьников будут переводить на спецсчет молодого работника, а он сможет потратить эти накопления на определенные цели, например, на авиа- и ж/д билеты для путешествий внутри страны, билеты в кинотеатры, абонемент в фитнес-зал", - сказано в сообщении.

В партии также предложили ввести меры по развитию науки. Речь идет о

стимулировании импортозамещения и упрощении закупки расходных материалов для исследований, а также трудоустройстве выпускников и повышении социальной стипендии.