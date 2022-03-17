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Российских студентов поддержат "молодежным кэшбеком"

Российских студентов поддержат &quot;молодежным кэшбеком&quot;

"Единая Россия" предложила ввести "молодежный кэшбек" для поддержки студентов в условиях санкций, сообщает пресс-служба партии.

"ЕР предлагает ввести "молодежный кэшбек". Это значит, что вычет НДФЛ за летнюю подработку студентов и школьников будут переводить на спецсчет молодого работника, а он сможет потратить эти накопления на определенные цели, например, на авиа- и ж/д билеты для путешествий внутри страны, билеты в кинотеатры, абонемент в фитнес-зал", - сказано в сообщении.

В партии также предложили ввести меры по развитию науки. Речь идет о

стимулировании импортозамещения и упрощении закупки расходных материалов для исследований, а также трудоустройстве выпускников и повышении социальной стипендии.

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