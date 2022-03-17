Азербайджанский VTB Bank подключился к российскому аналогу SWIFT

17 мар. 10:56

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" продолжит проводить все финансовые операции с корреспондентами в РФ через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России. Такое сообщение распространила пресс-служба кредитной организации.

"Клиенты VTB Bank (Azerbaijan) могут совершать привычные операции с Россией по переводу и получению денежных средств в рублях, конвертировать полученные рубли на азербайджанские манаты, а также проводить операции в манатах внутри страны", - цитирует его "Интерфакс".

В сообщении отмечено, что VTB Bank (Azerbaijan) - это юридическое лицо, созданное на территории Азербайджана и подчиняющееся его законам.

В банке заверили, что располагают достаточным объемом ликвидности, организация работает в штатном режиме, предоставляя клиентам все необходимые финансовые услуги.