Полицейские задержали владикавказского "оружейника"

17 мар. 10:43

Житель Владикавказа занимался переделкой под боевое гражданского оружия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

"Сотрудниками первой оперативно-розыскной части полиции ГУ МВД по СКФО при поддержке Росгвардии во Владикавказе был задержан ранее судимый местный житель, причастный к изготовлению огнестрельного оружия", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Подозреваемый продал два сигнальных пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. На работе у "умельца" нашли станки, а также различные комплектующие и приспособления для изготовления и переделки оружия из гражданского в боевое.

Подозреваемый арестован, ему предстоит ответить в суде за незаконный оборот и изготовление оружия.