Законопроект об амнистии принят в первом чтении в Грузии

17 мар. 10:25

Грузинский парламент принял в первом чтении закон "Об амнистии для заключенных".

Как сообщает Sputnik Грузия, предлагается уменьшить сроки наказания для осужденных, лишенных свиданий из-за пандемии Covid-19, то есть об обвиняемых и осужденных, находящихся в заключении с 5 марта по 25 мая 2020 года и с 28 ноября 2020 года по 1 января 2021 года.

Им сократят срок наказания с учетом предварительного заключения таким образом: четыре дня предварительного заключения будут приравниваться к пяти дням лишения свободы.

Кроме того, амнистия распространится на осужденных за преступления, которые они совершили до 1 января 2004 года: таких людей освободят от отбывания наказания в тюрьме или условного срока.

Обращается внимание на то, что амнистия не коснется тех, кто осужден бессрочно, а также виновных в убийствах, бесчеловечном обращении, терроризме, должностных преступлениях, преступлениях против половой неприкосновенности, преступлениях против человечества.

Закон вступит в силу после того, как будет принят в трех чтениях и его подпишет президент Грузии.