Социально значимых продуктов на Кубани стало больше

17 мар. 10:18

Власти Кубани расширили список социально значимых товаров и продуктов с ограниченной наценкой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев, подписавший соответствующее распоряжение, изменение списка позволит стабилизировать ситуацию на потребительском рынке края, поскольку теперь в него дополнительно вошли не учтенные ранее продукты и детские товары, - передает "АиФ-Юг".

В список социально значимых продуктов питания по-прежнему входят замороженные куры (кроме куриных окорочков), подсолнечное масло, молоко и кефир 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете, сметана весовая и фасованная в полиэтиленовом пакете 20% жирности и творог. Также куриные яйца 1-й и 2-й категории, сахар-песок, соль, мука пшеничная высшего сорта, хлеб, шлифованный рис и гречка. Дополнили его масло сливочное фасованное 72,5% жирности, чай черный байховый и вермишель. Также в список вошли сухие молочные смеси, мясные и овощные консервы для детского питания, пеленки, детский стиральный порошок и мыло и памперсы.

Владельцам магазинов предписано устанавливать максимальную наценку на социально важные продукты не больше 10%. Такой же уровень отпускных цен установили предприятиям перерабатывающей и легкой промышленности.