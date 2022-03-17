РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Антироссийские санкции сильно ударили по Франции

Антироссийские санкции сильно ударили по Франции

Введение санкций в отношении России привело к массовому отказу жителей Франции от покупки квартир и домов в связи с ростом цен на стройматериалы в стране, сообщает BFM TV.

Как заявила управляющая агентством недвижимости в Шуази-ле-Руа Сабрина Гомес, после начала кризиса на Украине ситуация изменилась в худшую сторону. "Раньше в субботу я каждый час проводила встречи, однако сейчас их почти нет", - сказала она.

При этом специалист посоветовала не покупать в настоящее время строящуюся недвижимость во Франции, поскольку итоговые затраты будут значительно превышать ранее рассчитанную смету.

По словам Гомес, причина нестабильности заключается в том, что после введения санкций предпринимателям из РФ сложнее доставлять свою продукцию, без которой бывает невозможно возвести новое здание.

1470 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version