Антироссийские санкции сильно ударили по Франции

17 мар. 9:58

Введение санкций в отношении России привело к массовому отказу жителей Франции от покупки квартир и домов в связи с ростом цен на стройматериалы в стране, сообщает BFM TV.

Как заявила управляющая агентством недвижимости в Шуази-ле-Руа Сабрина Гомес, после начала кризиса на Украине ситуация изменилась в худшую сторону. "Раньше в субботу я каждый час проводила встречи, однако сейчас их почти нет", - сказала она.

При этом специалист посоветовала не покупать в настоящее время строящуюся недвижимость во Франции, поскольку итоговые затраты будут значительно превышать ранее рассчитанную смету.

По словам Гомес, причина нестабильности заключается в том, что после введения санкций предпринимателям из РФ сложнее доставлять свою продукцию, без которой бывает невозможно возвести новое здание.