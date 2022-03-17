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Захарова назвала причины выхода РФ из Совета Европы

Захарова назвала причины выхода РФ из Совета Европы

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от участия в Совете Европы, так как не хотела исполнять роль "мальчика для битья".

Дипломат подчеркнула, что организация всячески ограничивал Москву в правах. "Быть пораженным в правах, платить взносы, не иметь возможность отстаивать свою точку зрения... быть мальчиком или девочкой для битья – никто не собирался", - сказал она.

Ранее сообщалось, что 10 марта РФ отказалась участвовать в Совете Европы

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