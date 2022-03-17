Захарова назвала причины выхода РФ из Совета Европы

17 мар. 9:58

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от участия в Совете Европы, так как не хотела исполнять роль "мальчика для битья".

Дипломат подчеркнула, что организация всячески ограничивал Москву в правах. "Быть пораженным в правах, платить взносы, не иметь возможность отстаивать свою точку зрения... быть мальчиком или девочкой для битья – никто не собирался", - сказал она.

Ранее сообщалось, что 10 марта РФ отказалась участвовать в Совете Европы