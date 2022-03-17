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Оборудование для майнинга на $157 тысяч изъяли на границе России с Казахстаном

Оборудование для майнинга на $157 тысяч изъяли на границе России с Казахстаном

Пограничники в Актюбинской области задержали на выезде из Казахстана в Россию грузовик DAF с оборудованием для майнинга. Такое сообщение распространила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

"В ходе досмотра транспортного средства обнаружено оборудование для майнинга Avalon с кабелями питания в количестве 813 коробок без сопроводительных документов", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Предварительно установлено, что стоимость задержанного груза составляет порядка 80 млн тенге ($157 тыс).

Изъятая техника передана в областной департамент экономических расследований для вынесения процессуального решения.

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