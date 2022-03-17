Минсельхоз: жители Грузии не останутся без хлеба

17 мар. 9:46

Грузия обладает достаточным количеством ресурсов для бесперебойного обеспечения хлебом, сообщил замминистра сельского хозяйства Георгий Ханишвили на встрече с производителями хлебобулочных изделий.

"Каждый производитель активно работает с импортерами, у них есть долгосрочные контракты, и потребительский рынок страны стабильно обеспечивается хлебом", - цитирует чиновника Sputnik Грузия.

Ханишвили подчеркнул, что мельницы в Грузии действуют без простоев.

Глава ассоциации производителей хлеба Малхаз Долидзе пояснил, что в результате снегопада и очередей грузовых автомобилей на границе с Россией начались проблемы с поставками пшеницы и муки из РФ, они уже урегулированы.