В России все студенты будут учить историю

17 мар. 9:42

Единый обязательный курс истории для всех студентов, включая отраслевых и творческих университетов, введут в России, решение приняли в Минобрнауки. Об этом сообщает "Ведомости".

Как заявил глава министерства Валерий Фальков, на профильных факультетах сокращено преподавание истории или студенты самостоятельно изучают предмет. Он подчеркнул, что без знания истории невозможно сформировать картину мира ни у инженера, ни у айтишника.

По словам министра, концепция преподавания предмета появится в ближайшее время. Научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН Анатолий Деревянко предложил включить в программу период становления Руси, "две войны", Октябрьскую революцию, распад СССР и развитие России.

Кроме того, ведомство совместно с представителями экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки проверит все 4095 учебников истории на искажение информации.

"Дух наших учебных пособий должен быть созвучен важнейшей задаче - привитию молодому человеку гордости за нашу историю, причастности к более чем тысячелетней культуре, осознанию наследования подвигов и свершений предков", - добавил Фальков.