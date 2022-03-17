Производитель "Ессентуков" рассказал о работе в новых условиях

17 мар. 9:37

Производящая минеральную воду "Ессентуки № 4" и "Ессентуки № 17" компания "Холдинг Аква" работает штатно, несмотря на двукратный рост стоимости сырья, рассказал генеральный директор компании Святослав Вильк.

"Из-за возникшей в последние недели курсовой разницы и логистических сложностей, мы наблюдаем значительный рост стоимости используемого нами сырья, которое уже сейчас подорожало в два раза, что негативно влияет на себестоимость готовой продукции", - поделился он.

В то же время Вильк отметил, что компания работает в штатном режиме, стараясь сделать все возможное, чтобы текущая ситуация минимально отразилась на потребителях и партнерах.