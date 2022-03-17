Аксенов: Северо-Крымский канал навсегда решит вопрос воды для Крыма

17 мар. 9:30

Северо-Крымский канал навсегда избавит Крым от дефицита воды, - заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью газете "Известия".

"Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит решить эту проблему раз и навсегда. Это позитивно скажется на развитии всех отраслей. Кстати, многие водохранилища уже сейчас заполнены даже без канала, хотя еще не было массового таяния снега", - рассказал Аксенов, передает РИА Новости.

Возобновление работы канала "во многом перевешивает влияние санкций на социально-экономическую ситуацию" в регионе, - добавил глава Крыма.

Напомним, российским войскам удалось во время проводимой с 24 февраля спецоперации России на Украине разблокировать канал и восстановить возможность подачи днепровской воды на полуостров.