МИД: Россия не ведет активный переговорный процесс с США

17 мар. 9:25

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва контактирует с Вашингтоном лишь по отдельно возникающим проблемам, об активном переговорном процессе речь не идет

"Сейчас никакого активного переговорного процесса с США, естественно, нет. У нас существуют отдельные контакты по отдельно возникающим проблемам и даже не проблемным вопросам, а проблемам - точечные контакты", - приводит ее слова ТАСС.

При этом она напомнила, что Россия полгода "в активе занималась раскачкой переговорного процесса с США по целому ряду треков". "Кибербезопасность, безопасность глобальная, Украина", - перечислила Захарова.