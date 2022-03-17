Из нью-йоркского офиса Украинского Конгресса "увели" 400 бронежилетов

17 мар. 9:11

Накануне утром неизвестные похитили из здания НКО в Нью-Йорке 400 бронежилетов, предназначавшихся для Украины, - сообщили в полицейском управлении города.

"Сегодня примерно в 9:19 (16:19 мск) мы выехали на вызов - сообщили о краже по адресу 203 Вторая авеню. Когда сотрудники прибыли по адресу, им сообщили, что около 400 пуленепробиваемых жилетов были похищены из здания", - рассказала сотрудница полиции мегаполиса, передает РИА Новости.

Бронежилеты находились в НКО Ukrainian Congress Committee of America.

"Полагаю, они были переданы этой НКО. Не знаю, кем", - добавила сотрудница полиции.

Нью-йоркские полицейские проводят расследование, однако пока никто не задержан.