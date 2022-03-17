СМИ: россиянам могут вернуть западные фильмы

17 мар. 8:58

Премьер-министра России Михаила Мишустина просят разрешить свободное, не требующее согласия правообладателей использование фильмов, сериалов, музыки компаний, которые ушли из РФ, - пишут "Известия".

"Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур", - цитирует газета текст обращения руководителя "Общественной потребительской инициативы" Олега Павлова, передает РИА Новости.

Причиной обращения стали массовые жалобы россиян на отключение от иностранных сервисов, направленные на то, чтобы вызвать дискомфорт у граждан. А ведь многие из них оплачивали годовые подписки, отдавая немалые суммы.

"Есть политика, а есть базовые права человека. Есть Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый Генассамблеей ООН, в котором идет речь о праве каждого человека на участие в культурной жизни, он ратифицирован практически всеми странами, поэтому уход компаний из России можно расценить как спланированный акт против фундаментальных прав российских граждан, закрепленных на международном уровне", - цитирует Павлова издание.