СМИ: Иран освободил из заключения двоих британских подданных

17 мар. 8:43

Британские подданные Назанин Загари-Рэтклифф и Ануше Ашури, освобожденные из иранской тюрьмы, прибыли в Соединенное Королевство, - сообщило агентство Reuters.

Они прибыли на британскую военную базу Брайз-Нортон в Западном Оксфордшире, - передает ТАСС.

Загари-Рэтклифф в 2016 году была осуждена в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти, а позже признана виновной по другому делу.

Задержанного в 2017 году предпринимателя Ашури в 2019 году приговорили к 12-летнему заключению за сотрудничество с разведкой Израиля.

Переговоры об освобождении британцев велись много лет, а в активную фазу они вступили в октябре прошлого года, когда в Тегеран была направлена специальная команда британских переговорщиков.