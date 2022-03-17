Аксенов: Украина перестала нагнетать напряженность на крымской границе

17 мар. 8:29

С началом российской операции на Украине исчезла напряженность на границе Украины с Крымом, - заявил глава региона Сергей Аксенов.

"Ситуация спокойная и контролируемая. Украинских войск на границе нет, поэтому исчезла напряженность, которая сохранялась на протяжении восьми лет вплоть до начала специальной военной операции", - рассказал Аксенов, передает РИА Новости.

Благодаря эффективной работе спецслужб роста активности националистов в Крыму нет, хотя они здесь всегда были "маргинальным меньшинством", а после "Крымской весны" многие из них "сбежали за Перекоп", - добавил глава Крыма.