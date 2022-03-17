В Актобе начали ремонт взлетно-посадочной полосы

17 мар. 8:12

Казахстанские авиакомпании массово отменяют рейсы в аэропорт Актобе, где сегодня стартовал ремонт взлетно-посадочной полосы.

Так, казахстанская авиакомпания SCAT сообщила о вынужденном прекращении полетов в Актобе до 31 марта включительно, также полеты с 17 по 23 марта отменила Qazaq Air. Ранее об отмене рейсов в Актобе сообщила Air Astana, - передает Sputnik Казахстан.

Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов по месту приобретения билетов.

Аэропорт города Актобе закрыт на ремонт с 17 по 27 марта.

Напомним, 11 марта комитет гражданской авиации сообщил, что до устранения нарушений будет приостановлена эксплуатация взлетно-посадочной полосы аэропорта Актобе. Во время проверки там обнаружили такие дефекты, как шелушение аэродромных плит, сколы и отслаивание мастики.