Россия теряет коллективный коронавирусный иммунитет

17 мар. 7:43

События последних недель сместили фокус общественного внимания от пандемии COVID-19 к другим угрозам, что привело к "утечке" коллективного иммунитета в России, - рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции должен достигать 85%, чтобы можно было говорить о победе над заболеванием, а этот показатель в России постепенно снижается: месяц назад он превышал 60%, а теперь находится на уровне чуть более 53%.

"Коллективный иммунитет - это динамическое понятие. Мы говорим, что надо достичь в моменте 85%, но процент людей с иммунитетом может как увеличиваться, так и уменьшаться", - отметил Крючков, передает РИА Новости.

"Для того, чтобы уменьшить утечку коллективного иммунитета, необходимо резко усиливать вакцинацию и ревакцинацию, о которой все забыли", - уверен Крючков.

Россияне стали недооценивать риски, связанные с коронавирусной инфекцией.

"Я просто две цифры приведу: в восемь раз омикрон-линия коронавирусаболее заразная, чем сезонный грипп. По патогенности разница в пять-семь раз. Если эти цифры сложить, то станет понятно, что коронавирусная инфекция - это не сезонный грипп, которого можно не бояться", - добавил Крючков, отметив: снижение уровня коллективного иммунитета может привести к новым "вирусным цунами".