Кисида: Япония не готова сотрудничать с Россией

17 мар. 7:29

Новые действия для реализации плана из восьми пунктов совместной экономической деятельности Японии и России в нынешних условиях невозможны, - заявил в ходе слушаний в парламенте японский премьер Фумио Кисида.

"Что касается плана совместной деятельности, состоящего из восьми пунктов, с учетом нынешней ситуации мы осознаем, что новые действия по его реализации, безусловно, сейчас невозможны", - отметил глава японского правительства, передает РИА Новости.

Ранее в свете событий на Украине представители правительства Японии неоднократно заявляли, что поддержание отношений с Россией в той форме, как это было раньше, невозможно.