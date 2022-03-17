Жителей столичного региона ждет солнечный морозный день

17 мар. 7:15

Сегодня в московском регионе будет преобладать переменная облачность, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.

Будет солнечно, но свежо - днем температура воздуха в городе составит лишь от одного до трех градусов тепла, ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит 4-9 м/с.

Предстоящей ночью в столице и области также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от минус десяти градусов до минус восьми градусов. Ночью и утром местами гололедица.

Атмосферное давление будет оставаться высоким - 768 мм рт ст, - предупредили синоптики.