СМИ: Зеленский рассказал о ходе российско-украинских переговоров

17 мар. 6:59

Переговоры между Украиной и Россией продолжаются, - заявил в интервью телеканалу NBC Владимир Зеленский.

"Переговоры еще продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно", - сказал Зеленский, передает РИА Новости.

На вопрос, разделяет ли он опасения американской администрации, в частности, президента США Джо Байдена, о том, что на фоне событий на Украине легко может разгореться третья мировая война, Зеленский ответил: "Никто не знает, вероятно, она уже началась. И какова вероятность начала такой войны, если Украина падет? Очень сложно сказать", заявил он.

"Мы уже видели подобное 80 лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война... Никто не мог предугадать, когда развернется полномасштабная война", - добавил Зеленский.