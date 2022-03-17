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В Казахстане остались лишь "отголоски" коронавируса

В Казахстане остались лишь &quot;отголоски&quot; коронавируса

За минувшие сутки в Казахстане было зарегистрировано лишь 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.

Наибольшее количество новых инфицированных выявлено в Алматы - 33 заболевших, 11 новых пациентов появились в Восточно-Казахстанской области, восемь заболевших в Нур-Султане, - передает Sputnik Казахстан.

Еще девять новых заболевших в Северо-Казахстанской области, ситуация в других регионах страны обеспокоенности не вызывает.

Также сообщается, что за сутки в стране выздоровели от коронавируса 509 казахстанцев.

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