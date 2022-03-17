Узбекистан хочет создать современную экономику с опорой на древние традиции

Узбекистан, самая густонаселенная страна Центральной Азии, реализует программу быстрого экономического роста. Центральное место в ней занимает сохранение традиционного многовекового уклада жизни узбеков, пишет Eureporter.

Цели узбекской стратегии развития на 2022-2026 годы включают масштабное развитие бизнеса с увеличением оборота фондового рынка с $200 млн до $7 млрд в год. Ожидается, что частные компании будут обеспечивать до 80% ВВП и 60% экспорта.

Доходы фермерских хозяйств должны увеличиться вдвое, каждый год страна будет приветствовать 9 млн иностранных туристов. Самарканд, расположенный на маршруте Шелкового пути, однозначно стоит посетить, поскольку он олицетворяет богатое наследие гордой и древней нации. В XV столетии он был центром науки и искусства, медицины и астрономии. Сегодня Узбекистан намерен не только чествовать достижения минувших веков, но и повторить их.

После прошлогодних выборов в стране начался период быстрых перемен, подкрепляемый правовыми и политическими реформами, которые поддерживают стратегию развития. На недавней презентации в Брюссельском пресс-клубе, представленной послом Узбекистана в ЕС Дильёром Хакимовым, исполнительный директор Центра ”Стратегия развития” Элдор Туляков подчеркнул важность реформ в сфере правосудия, в том числе и тех, которые касаются прав собственности.

Но если президент Шавкат Мирзиёев хочет воплотить свои амбиции в жизнь, реформы должны поддерживать более широкий слой общества. Более трети 30-миллионного населения страны - граждане младше 14 лет. Узбеки верны своим сообществам и традициям, которые наиболее полноценно воплощают махалли: местные общины были частью жизни жителей Узбекистана с XII века.

Как объяснил Элдор Туляков, махалли - самоуправляемые структуры, независимые от государственной бюрократической системы. ”Если у узбеков возникают проблемы, какие бы ни были, они решают их не на государственном уровне. Они обращаются к своей махалле за помощью”. Он отметил, что президент понимает важность увеличения потенциала махаллей.

Государство будет поддерживать местные общины финансово, особенно в таких ключевых секторах как легкая промышленность и сельское хозяйство.

Доктор Умид Абидходжаев из министерства экономического развития рассказал, что через махалли обеспечивается более детальный подход на местном уровне. Он привел в пример обеспечение школ горячей водой за счет установки бойлеров, работающих на солнечных батареях, как идеальный способ убедить сначала детей, а потом их родителей в преимуществах технологических инноваций.

С помощью таких решений планы правительства могут получить одобрение среди граждан страны. Кажется, что пятилетняя стратегия развития представляет собой нисходящий процесс, однако ее успех напрямую зависит от общественной поддержки. И наиболее традиционная узбекская система отношений может сыграть ключевую роль в модернизации и достижении экономического прогресса.