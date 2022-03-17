Кубань будет прирастать новыми курортами

17 мар. 0:23

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин полагает, что Крыму и Кубани нужно создать новые курортные территории для развития туристической отрасли, - сообщает пресс-служба ассоциации.

В минувшем году Крым достиг предела загрузки своих здравниц. На Кубани еще есть резерв, но дополнительные курортные зоны в регионе необходимы, - рассказал Ромашкин на сессии "Туризм новой реальности" в Москве, передает "АиФ-Юг".

Также из-за роста цен на стройматериалы специалист призвал уже в текущем 2022 году распланировать финобоснование для строительства новых здравниц в этих регионах.