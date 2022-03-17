Будет ли Китай расплачиваться юанями за саудовскую нефть

Саудовская Аравия ведет диалог с Пекином о торговле нефтью в юанях. Такое решение в определенной мере подорвет доминирующую позицию доллара на мировом нефтяном рынке и ознаменует еще больший разворот главного нефтяного экспортера в сторону Азии.

Wall Street Journal отмечает, что переговоры с Китаем о переходе на расчет в юанях продолжаются с переменным успехом уже шесть лет, однако в этом году наблюдается положительная динамика, поскольку Саудовская Аравия высказывает всё большее недовольство устаревшими обязательствами США по защите королевства.

Эр-Рияд злится из-за недостаточной поддержки, которую Вашингтон оказал во время вмешательства королевства в гражданскую войну в Йемене, а также из-за попыток администрации Байдена заключить ядерную сделку с Ираном. Саудовские чиновники были шокированы в прошлом году поспешным выводом американских военнослужащих из Афганистана.

Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия. Если контракты будут обслуживаться в юанях, китайская валюта укрепит свои позиции. Саудовская Аравия также рассматривает возможность заключения фьючерсных контрактов, номинированных в юанях, то есть с использованием так называемых нефтеюаней в рамках модели ценообразования саудовской компании Aramco.

Переход на расчеты не в долларах, а в другой валюте, даже если речь идет лишь о части дневного экспорта, который составляет 6,2 млн баррелей, означает серьезные перемены для Саудовской Аравии. Большая часть мировых нефтяных продаж, более 80%, осуществляются в долларах, и Эр-Рияд продает энергоноситель исключительно за доллары с 1974 года в рамках соглашения, в которое администрация Никсона включила гарантии безопасности для королевства.

Китай представил нефтяные контракты, номинированные в юанях, в 2018 году с целью усилить торговую привлекательность собственной валюты по всему миру. Однако в тот момент Пекину не удалось пошатнуть укоренившийся на нефтяном рынке доллар. Для Китая использование доллара представляет собой угрозу, учитывая, что США уже ввели санкции против Ирана (из-за его ядерной программы) и против России (из-за операции на Украине).

Китай постепенно сближается с королевством. В последние годы Пекин помогает Саудовской Аравии в создании собственных баллистических ракет, консультирует по ядерной программе и инвестирует в проекты наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, в частности в Неом - футуристический новый город. Эр-Рияд пригласил китайского президента Си Цзиньпина посетить королевство в этом году.

В свою очередь отношения Саудовской Аравии с США испортились при администрации президента Байдена, который в предвыборной кампании 2020 года заявил, что королевство должно быть признано ”изгоем” за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. В прошлом месяце принц Мухаммед, который, по мнению разведывательных управлений США, заказал убийство Хашогги, отказался присутствовать при разговоре между Байденом и правителем Саудовской Аравии, королем Салманом.

Экономические отношения между США и Саудовской Аравией тоже ухудшаются. В настоящее время США - один из главных производителей нефти в мире. По данным американского Управления энергетической информацией, в начале 1990-х Америка импортировала 2 млн баррелей саудовской нефти в день, но к декабрю 2021 года объемы закупаемой нефти упали до 500 тыс. баррелей в сутки.

Китайский нефтяной импорт, в свою очередь, значительно увеличился за последние три десятилетия за счет растущей экономики. По данным Главного таможенного управления КНР, Саудовская Аравия стала главным поставщиком энергоносителя для Китая в 2021 году: ежедневные продажи составляли 1,76 млн баррелей. На втором месте среди экспортеров Россия с 1,6 млн баррелей в день.

”Динамика теперь совершенно иная. Отношения между США и Саудовской Аравией изменились, Китай стал крупнейшим импортером в мире, кроме того, он предлагает множество выгодных инициатив, - заявил саудовский чиновник, знакомый с ситуацией. - Китай предлагает королевству всё, что только можно себе представить”.

Высокопоставленный американский чиновник назвал идею продажи саудовской нефти за юани ”крайне нестабильной, агрессивной и маловероятной”. По его словам, Эр-Рияд уже говорил о подобной возможности ранее, во времена напряженных отношений между Вашингтоном и королевством.

Вполне вероятно, что Саудовская Аравия не решится на смелый шаг. Продажа миллионов баррелей нефти в день за юани вместо долларов может пошатнуть экономику государства, чья валюта, саудовский риал, привязана к доллару. Советники принца Мухаммеда предупреждают его о беспрецедентном экономическом ущербе в случае поспешной реализации плана.

Продажи в юанях свяжут Саудовскую Аравию с китайской валютой, которая не пользуется популярностью у международных инвесторов из-за жесткого контроля со стороны Пекина. Нефтяные контракты в менее стабильной валюте могут омрачить финансовые перспективы королевства.

Чиновники предупреждают принца Мухаммеда, что прием платежей за нефть в юанях может оказаться рискованным для доходов Саудовской Аравии, связанных с казначейскими облигациями США. Кроме того, юань мало доступен за пределами Китая.

Воздействие на саудовскую экономику будет зависеть от объема продаж и стоимости нефти. Некоторые экономисты считают, что уход от долларовых контрактов будет способствовать диверсификации доходной базы королевства, в результате чего риал может быть включен в корзину валют, как кувейтский динар.

”Если переход произойдет сейчас, в период высоких нефтяных цен, решение не будет воспринято негативно. Скорее, его будут рассматривать как стремление к укреплению связей с Китаем”, - считает Моника Малик, главный экономист Коммерческого банка Абу-Даби.

Саудовцы планируют по-прежнему большую часть транзакций осуществлять в долларах, говорят источники. Но решение может привести к тому, что и другие производители свой китайский экспорт начнут номинировать в юанях. Среди других главных источников Китая - Россия, Ангола и Ирак.

Такой шаг со стороны Саудовской Аравии может нанести удар по доминирующему положению американского доллара в международной финансовой системе, на которую Вашингтон полагается десятилетиями, печатая казначейские облигации для финансирования бюджетного дефицита.

”Нефтяной рынок, и соответственно весь мировой товарный рынок - страховка для статуса доллара в качестве резервной валюты”, - говорит экономист Гал Люфт, содиректор вашингтонского Института анализа глобальной безопасности и один из авторов книги о дедолларизации. - Если из стены вынуть хотя бы один кирпич, она начнет разваливаться”.

По словам источников, переговоры с Китаем о расчетах в юанях начались еще до того, как принц Мухаммед, де-факто лидер королевства, совершил первый официальный визит в Китай в 2016 году. Наследный принц уполномочил тогдашнего министра энергетики Халида аль-Фалиха изучить предложение. Фалих поручил Aramco подготовить отчет об экономических последствиях перехода на юань. ”Он не считал идею стоящей, но уже не мог остановить тронувшийся поезд”, - сказал еще один источник.

Саудовские чиновники, поддерживающие инициативу, говорят, что королевство может использовать юани для расчета с китайскими подрядчиками, которые участвуют во внутренних мега-проектах, что снизит риски, связанные с контролем капитала в стране. Китай также сможет предложить мультимиллиардные инвестиции в королевство.

Еще один чиновник уверен, что торговля в юанях усилит влияние Саудовской Аравии на Китай, и, возможно, королевству удастся убедить Пекин сократить поддержку, оказываемую Ирану.

Али Шихаби, член совета директоров проекта "Неом" и бывший владелец про-саудовского аналитического центра в Вашингтоне считает, что королевство не может игнорировать желание Китая платить за импорт нефти собственной валютой, особенно после того как США и ЕС заблокировали российскому Центральному банку доступ к собственным валютным резервам. ”Все сомнения стран в отношении необходимости диверсификации посредством юаня и других валют будут отброшены после такого смелого решения королевства”, - заявил Шихаби.