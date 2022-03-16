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Крым откажется от опреснения воды из-под Азова

Крым откажется от опреснения воды из-под Азова

С запуском Северо-Крымского канала у Крыма отпала необходимость в реализации проектов по опреснению и добыче воды под Азовским морем, - заявил глава республики Сергей Аксенов.

"После запуска канала необходимости в реализации проектов по опреснению и добыче воды в Азовском море, скорее всего, не будет", - сказал он, подчеркнув, что возвращение днепровской воды окажет позитивное влияние и на сельское хозяйство, и на развитие химической промышленности, в том числе в плане обеспечения безопасности производства, передает ТАСС.

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