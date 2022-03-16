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Президент Азербайджана утвердил соглашение о создании совместных целевых фондов с ЮНЕСКО

Президент Азербайджана утвердил соглашение о создании совместных целевых фондов с ЮНЕСКО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение между правительством АР и ЮНЕСКО о создании совместных целевых фондов.

"Утвердить соглашение о проекте целевых фондов между правительством Азербайджанской Республики и учреждением Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)", - сказано в сообщении его пресс-службы.

Кроме того, Ильхам Алиев поручил Кабмину республики обеспечить выполнение данного документа.

Напомним, правительство АР и ЮНЕСКО подписали соглашение 20 декабря прошлого года в Париже.

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