Президент Азербайджана утвердил соглашение о создании совместных целевых фондов с ЮНЕСКО

16 мар. 23:16

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение между правительством АР и ЮНЕСКО о создании совместных целевых фондов.

"Утвердить соглашение о проекте целевых фондов между правительством Азербайджанской Республики и учреждением Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)", - сказано в сообщении его пресс-службы.

Кроме того, Ильхам Алиев поручил Кабмину республики обеспечить выполнение данного документа.

Напомним, правительство АР и ЮНЕСКО подписали соглашение 20 декабря прошлого года в Париже.