Вивальди и Боккерини прозвучат в Баку

17 мар. 5:34

На сцене Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 17 марта пройдет концерт азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.

За дирижерским пультом – народный артист республики Фахраддин Керимов. Солистка программы – лауреат международных конкурсов, скрипачка Умида Аббасова.

На вечере будет представлены сочинения "Ночная музыка в Мадриде" Луиджи Боккерини, "Времена года" Антонио Вивальди, "Танец" Фирангиз Ализаде.

Также впервые в азербайджанской столице прозвучит увертюра Der Teufel als Hydraulicus Шуберта, Прелюдия и скерцо Дмитрия Шостаковича.