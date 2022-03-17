Нацпроект "Образование" даст Краснодару семь новых школ

17 мар. 3:35

В Краснодаре с конца прошлого года ведется строительство семи школ в рамках нацпроекта "Образование".

"В рамках нацпроекта "Образование" в Краснодаре начали строить 7 новых школ. Благодаря им в кубанской столице появится 8600 дополнительных мест. Школы возводим там, где сегодня особенно остро чувствуется нехватка социальных объектов. В поселках Знаменский, Российский, Плодородный, а также в районе Западного обхода, Центральном и Прикубанском округах", - сообщил в соцсетях глава края Вениамин Кондратьев.

Две из новых школ будут рассчитаны на 1 550 человек - в квартале 7 жилого района "Восточно-Кругликовский" и на территории у Западному обходу в Прикубанском округе. Самая маленькая школа - на 300 мест - строится на улице Демидовской в поселке Новознаменском.

Всего в 2022 года в Краснодарском крае планируют завершить строительство 17 школ и 8 детских садов.