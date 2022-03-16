Тбилиси проведет "Фестиваль нового вина"

В Тбилиси 14 мая состоится "Фестиваль нового вина" (New Wine Festival 2022). Мероприятие пройдет в парке Мтацминда, начало в 11.00.
Фестиваль проводится для популяризации традиционных грузинских вин, роста потребительской культуры, а также повышение уровня винодельческого образования в Грузии.
Гости мероприятия смогут попробовать сотни вин урожая 2021 года различных грузинских компаний и семейных виноделен.
Фестиваль впервые был организован с 2010 года, с тех пор участие в ежегодном празднике вина принимают все больше и больше виноделов.