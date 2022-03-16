Вопрос об отправке миротворцев НАТО на Украину обсудят на ближайшем саммите альянса

16 мар. 23:03

Предложение об отправке на Украину миротворческой миссии выдвинут на ближайшем саммите НАТО, сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

По его словам, идею о миротворческой миссии уже обсуждалась с ближайшими союзниками, сейчас она рассматривается "во многих европейских столицах".

Моравецкий пояснил, что Украина, будучи суверенным государством, в ситуации угрозы "имеет право пригласить на свою территорию кого пожелает", в том числе войска альянса, других организаций и государств.

"Такая миротворческая миссия, наверняка, привела бы к установлению мира и покоя, как минимум, на значительной части Украины", - цитирует политика ТАСС.