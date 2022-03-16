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Вопрос об отправке миротворцев НАТО на Украину обсудят на ближайшем саммите альянса

Вопрос об отправке миротворцев НАТО на Украину обсудят на ближайшем саммите альянса

Предложение об отправке на Украину миротворческой миссии выдвинут на ближайшем саммите НАТО, сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

По его словам, идею о миротворческой миссии уже обсуждалась с ближайшими союзниками, сейчас она рассматривается "во многих европейских столицах".

Моравецкий пояснил, что Украина, будучи суверенным государством, в ситуации угрозы "имеет право пригласить на свою территорию кого пожелает", в том числе войска альянса, других организаций и государств.

"Такая миротворческая миссия, наверняка, привела бы к установлению мира и покоя, как минимум, на значительной части Украины", - цитирует политика ТАСС.

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