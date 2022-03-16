Авиасообщение между Россией и Центральной Азией восстанавливается

Флагманский авиаперевозчик Казахстана, который в этом году планирует осуществить выход на биржу, приостановил сообщение с Россией. Вместо него активизировались бюджетные авиакомпании, пишет Еurasianet.

Обычно во всех аэропортах Центральной Азии на табло международных рейсов преобладают российские города. Но ситуация кардинальным образом изменилась на прошлой неделе. Российские авиакомпании отменили рейсы по большинству международных направлений из-за опасений конфискации самолетов. При этом некоторые авиакомпании Центральной Азии приостановили полеты, а другие, наоборот, расширили предложение.

11 марта флагманский авиаперевозчик Казахстана объявил об отмене всех рейсов в Россию, сославшись на проблемы с получением страховки. ”Air Astana сожалеет, однако в связи с прекращением страхового покрытия коммерческих перелетов из/в Российскую Федерацию и пересечения территории указанного государства, все полеты будут прекращены до конца октября”, - говорится в заявлении авиакомпании. 49% акций Air Astana принадлежит британской компании BAE Systems, а Соединенное Королевство среди западных стран, которые ввели санкции против России за операцию на Украине. Еще 51% акций владеет казахский фонд национального благосостояния ”Самрук-Казына”, который, вероятно, решил, что репутационный риск рейсов в Россию слишком высок, поскольку компания готовится к первичному публичному размещению акций в этом году.

Тем временем бюджетные перевозчики поспешили воспользоваться рыночной возможностью. Частная шымкентская компания SCAT, которая летает в пять российских городов, увеличила количество рейсов. Если раньше самолеты летали из Нур-Султана и Алматы в Москву дважды в неделю, то сейчас рейсы осуществляются ежедневно. Авиакомпания также планирует добавить перелеты из Актау и Шымкента. 15 марта единственный российский рейс в Алма-Ату был осуществлен компанией SCAT из Москвы. 13 марта, через несколько дней после отмены рейсов в Россию, другой бюджетный перевозчик Qazaq Air, принадлежащий фонду национального благосостояния ”Самрук-Казына”, объявил о возобновлении рейсов в Россию.

Большинство самолетов российского гражданского флота арендовано у зарубежных компаний и в рамках европейского законодательства из-за санкций, введенных против России, велика вероятность их изъятия, если они приземлятся в другом государстве.

К 14 марта "Аэрофлот" возобновил авиасообщение с Киргизией. По данным сайта аэропорта "Манас", на следующий день три самолета Уральских авиалиний приземлились в Бишкеке. У Уральских авиалиний самолеты Airbus, арендованные за границей, и им вряд ли что-либо угрожает со стороны киргизских чиновников. В свою очередь авиаперевозчик Air Manas приостановил сообщение с Россией, так же как и Аir Astana, сославшись на проблемы со страховкой.

Аэропорт Душанбе сообщил, что несколько самолетов Уральских авиалиний и Utair приземлились в Таджикистане ночью.

Ни один из российских авиаперевозчиков не запланировал на 15 марта рейсы в Ташкент, хотя Uzbekistan Airlines продолжает летать в несколько российских городов, в том числе Новосибирск, Казань и Москву.

Российская авиакомпания Red Wings сообщила, что 15 марта восстанавливает регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом. Рейсы будут осуществляться на российских самолетах Sukhoi Superjet, на которые не распространяется действие западных санкций.