ФРС повысила процентную ставку

16 мар. 21:57

Федеральная резервная система США подняла процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, такое сообщение распространил Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам мартовского заседания.

Таким образом на сегодня ставка находится в диапазоне от 0,25% до 0,5% годовых, передает "Интерфакс".

Регулятор увеличил ставку впервые с 2018 года.

Как следует из прогноза руководства Федрезерва, члены FOMC ожидают еще шести повышений ставки в нынешнем году.