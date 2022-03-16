РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ФРС повысила процентную ставку

ФРС повысила процентную ставку

Федеральная резервная система США подняла процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, такое сообщение распространил Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам мартовского заседания.

Таким образом на сегодня ставка находится в диапазоне от 0,25% до 0,5% годовых, передает "Интерфакс".

Регулятор увеличил ставку впервые с 2018 года.

Как следует из прогноза руководства Федрезерва, члены FOMC ожидают еще шести повышений ставки в нынешнем году.

535 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version