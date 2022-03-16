Utair не будет прерывать авиасообщения с Ташкентом, Баку и Ереваном

16 мар. 21:48

Российский авиаперевозчик Utair продолжает выполнять полеты в Азербайджан, Узбекистан, Армению и Турцию, сообщает пресс-служба компании.

"Авиакомпания продолжает выполнение рейсов по маршрутной сети как внутри России, так и за рубежом. На данный момент Utair выполняет международные рейсы в Азербайджан, Армению, Таджикистан, Турцию и Узбекистан", - сказано в сообщении.

Отмечается, что международные перелеты осуществляются на самолетах, которые находятся в собственности компании и зарегистрированы в российском реестре гражданских воздушных судов.