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Стало известно, где в Нур-Султане все еще нужно носить маски

Стало известно, где в Нур-Султане все еще нужно носить маски

Власти разъяснили, где в Нур-Султане по-прежнему нужно носить маски. Соответствующее постановление издал главный санврач столицы.

Медицинские или тканевые маски обязательны

в помещениях для посещения, обслуживания и отдыха населения и в общественном транспорте. Исключение делается для детей до 5 лет и случаев приема пищи в общепите.

Кроме того, масочный режим остается в силе для здоровых людей при оказании помощи человеку с подозрением на коронавирус, а также лицам с характерными симптомами (высокая температура, кашель, чихание), пишет Sputnik Казахстан.

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