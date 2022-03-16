Около 70% школ отремонтируют в Северной Осетии 

16 мар. 20:21

Руководство Северной Осетии отремонтирует в течение пяти лет порядка 70% школ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В рамках реализации программы в Северной Осетии в течение пяти лет будет капитально отремонтировано около 70% школ. В 2022 году начнется ремонт в 44 школах, в 19 из них ремонт завершится в 2022 году, другие - в 2023 году. Всего за два года будет отремонтировано 63 здания школ", - сказано в сообщении.

Ремонт будет проходить в рамках реализации федеральной программы по капремонту общеобразовательных учреждений. Средства выделяются из федерального бюджета, регион же на условиях софинансирования возьмет на себя обязательства по оснащению учебных заведений.