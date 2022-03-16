ЛДПР хочет провести референдум о возвращении смертной казни

16 мар. 20:58

ЛДПР собирается предложить провести референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких преступлений, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале фракции партии в Госдуме.

В нем говорится, что такую меру наказания можно было бы ввести для наиболее серьезных и "осуждаемых обществом преступлений": коррупция в особо крупном размере, изнасилование детей, убийство в особо изощренной форме, терроризм и так далее.

В ЛДПР пояснили, что поскольку Россия выходит из Совета Европы, то она избавляется таким образом от "оков чуждых нам ценностей и правил", в том числе запрета на смертную казнь.