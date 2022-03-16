Госдеп: антироссийские санкции по Украине - не перманентные

16 мар. 20:38

Введенные против России из-за спецоперации на Украине санкции не планировались как перманентные, об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в интервью Национальному общественному радио.

"Они являются инструментом. А если достигается поставленная цель, то санкции исчезают", - цитирует его ТАСС.

Госсекретарь выразил надежду на прекращение боевых действий на Украине, пояснив, что тогда "санкции в итоге прекратятся".

Блинкен добавил, что рестрикции будут отменены при условии "восстановления независимости, территориальной целостности, суверенитета Украины".

"Мы хотим убедиться в том <...>, что все, что делается, имеет необратимый характер, что это не может повториться, что Россия не продолжит в точности то же самое, что она делает, через год, два или три года", - отметил госсекретарь.