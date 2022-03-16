Путин обсудил с Пашиняном послевоенное урегулирование между Баку и Ереваном

16 мар. 20:05

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Главы государств обсудили реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, включая выполнение режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

Армянский лидер рассказал о состоявшихся в последнее время контактах по нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

Кроме того, стороны договорились о проведении в ближайшей перспективе визита Пашиняна в Россию.