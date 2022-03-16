В Германии выступили против разрыва отношений с Россией

16 мар. 19:58

Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий работающие в Восточной Европе и на постсоветском пространстве компании Германии, выступил против "полного разрыва" экономических отношений с Россией, так как это может обернуться уничтожением основы для возможного нового старта для сотрудничества в будущем.

Как заявил глава организации Оливер Гермес, комитет беспокоит растущее общественное давление в Германии. "Немецкие компании в России строго соблюдают все санкции. Мы однозначно поддерживаем эту санкционную политику. Но деловые отношения, не ограниченные санкциями, являются и останутся законными", - приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что кроме ответственности перед работниками немецких компаний в России, для продолжения часто есть веские причины, среди которых "поддержание поставок в медицинской и фармацевтической отраслях, а также в пищевой промышленности или техническая безопасность и функциональность систем".

Гермес добавил, что "полный разрыв всех экономических отношений уничтожил бы всякую основу для возможного нового начала в будущем".