Определены победители 27-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди "сеньорок"

16 мар. 19:48

Церемония награждения победителей и призеров 27-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди "сеньорок" прошла на Национальной арене в Баку.

Как сообщает Trend, чемпионкой в многоборье стала Зохра Агамирова. Серебряная медаль досталась Арзу Джалиловой, тройку призеров замкнула " Илона Зейналова. Гимнастки являются членами клуба "Оджаг Спорт".

Стоит отметить, что 27-й чемпионат по художественной гимнастике проходит на Национальной арене гимнастики в Баку 16-17 марта. В нем принимают участие 40 спортсменок из клуба "Оджаг Спорт", бакинской школы гимнастики, республиканской комплексной спортивной школы, представляющих Баку, а также гимнастки из других городов и регионов Азербайджана - Хырдалана (клуб "Зирвя"), Сумгайыта, Гянджи и Мингячевира.

Гимнастки соревнуются категориях "юниорки" (2007-2009 годов рождения) и "сеньорки" (2006 года рождения и старше). Победители определяются как по отдельным предметам (мяч, обруч, булавы, лента), так и в многоборье.