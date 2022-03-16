Глава МИД Турции оценил поддержку России в контактах Еревана и Анкары

16 мар. 19:43

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высоко оценил поддержку России в вопросе переговоров спецпредставителей Анкары и Еревана по восстановлению отношений. Об этом он заявил по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Дипломат напомнил, что первые контакты спецпредставителей были проведены благодаря условиям, созданным российской стороной в Москве.

"И на дипломатическом форуме очень хорошие контакты и диалог был установлен. Россия с самого начала оказывает поддержку", - подчеркнул Чавушоглу.